指香港經濟疲弱　葉劉：香港唔係第一次「零」

葉劉淑儀指通關後香港遊客雖然增加，但港人也會北上，導致經濟仍疲弱。

政府指要發展8大中心，提振經濟，行政會議召集人葉劉淑儀及經濟學者今（21日）舉行講座，指香港過去曾遭韓戰、金融風暴等事件受挫，稱「香港唔係第一次0」，而需要不斷調整角色，又指通關後遊客雖然有增加，但經濟仍然疲弱，認為香港需要隨着世界轉變，提升和調整服務。

葉劉淑儀表示，韓戰之後香港出入口遭受打擊，導致「零咗好耐」，但香港能隨後轉型製造業、調整角色，她指香港資訊發達、普通法可測性和內地的接觸等的基本條件沒有改變，加上新田創科城可以和內地合作，可能在未來有新發現。

她又指通關後香港遊客雖然增加，但由於內地低端服務業做得好，香港人自己也會北上，導致經濟仍然疲弱，她認為隨着中國角色調整，香港也要作出調整，發掘中東、印尼等新國家市場。

同場的香港大學副校長（大學拓展)王于漸也表示，中國製造業價值等於緊接排名9個國家的總和，而香港、新加坡、台灣及南韓的模式都做不到這個高度，他認為旅遊並非高檔、高增值的服務業，單靠旅遊發展並不足夠，而是要有教育和創科。金融方面，他指香港要想辦法如何將中國金融接軌，指香港過去將外國的錢引入內地，將來要思考如何將內地的錢引去外面，並建立自由信息中心。

針對美國大選，葉劉淑儀指「邊位勝算高大家心中有數」，但她指特朗普喜歡「弱美元」政策，加上增加關稅會讓美國通貨膨脹，整體而言走保護主義，而美國隨時「累街坊」，指美國經濟有很大危機，國債達35萬億美元(約273億港元，她認為香港也會因此而有壓力，需要審慎從事。王于漸也補充指拜登喜歡將美元變成武器，動搖了美元作為國際貨幣的地位。