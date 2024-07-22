秦石街市冷氣故障一周　商戶中暑生意減半

本港天氣持續酷熱，惟東網接獲秦石街市部分商戶投訴，指街市局部冷氣故障一周，令商戶飽受高溫煎熬，室內氣溫最高近攝氏40度，有報檔員工更連續三次中暑送院；理髮東主稱生意銳減一半，有青年在無冷氣之下剪髮滿頭大汗，髮碎粘着皮膚相當難受。管理處期間曾派員維修但無果，只派數台風機應對，惟作用有限。商戶要求提供租金及冷氣費減免，彌補故障期間的損失。冷氣在東網採訪當日後已回復，惟管理公司拒絕商戶賠償的要求。

位於沙田秦石邨商場地下的秦石街市，由本月初起部分冷氣故障，東網記者到場了解，起初發現街市大範圍冷氣都正常，惟當走進紙紮店一條小巷時，即感受到溫度明顯不同，該位置有6間店舖，所在範圍已無冷氣達一周。

「我已經試過三次中暑，之前call白車，佢哋先幫我裝風機！」在街市報紙檔打工的陳女士直言，7月4日開始冷氣出現故障，她一直忍受高溫工作，室內溫度一度高達攝氏39.9度，她感到侷促暈眩，前後試過三次中暑，最近一次更暈倒店內，需要召喚救護車到場送院治理。她稱管理處方面雖然有跟進，但卻推搪沒有零件等原因，維修了數天也無法解決問題，她獲派風機，遮蔽窗戶阻隔高溫，惟始終治標不治本，消暑作用有限。

在報紙檔對面經營理髮店的葉女士更苦不堪言，她指無冷氣下剪頭髮簡直是噩耗，7日間生意銳減一半，亦因要開着風扇剪頭髮，髪碎吹得粘滿手，也要用衣物圍封頸項，防止頭髮碎吹入身體，令她熱上加熱。記者採訪當日正有一名青年在剪頭髮，期間他頸項黏滿髮碎，直言相當難受，雖然他已汗流浹背，但也體諒老闆苦處，稱會回家徹底洗頭及洗澡。葉女士希望盡快修復冷氣，坦言再此下去損失慘重。

至於同受無冷氣之苦的網購提貨店東主曹女士，她要自費放置一部風機，每月額外電費預計約400港元，現時商戶每月需要分擔大約600至800港元冷氣費，正與管理公司商討豁免7月的電費。而她亦曾中暑兩次，指過往正常有冷氣時，在店內工作亦要穿風褸。當日有到場取件的市民，都滿頭大汗，不停用紙巾抹汗，笑指沒有冷氣在炎夏的確相當難受。

管理公司職員陳小姐口頭回覆東網指，有關範圍的冷氣已修復正常，惟並未提及補償商戶事宜。而報檔員工陳女士亦指，冷氣在東網採訪當日後就回復，惟管理公司拒絕豁免管理費等要求，亦加裝一塊透明膠簾在大門位置防止走冷氣，她指膠簾又重又硬，憂慮會弄傷市民。