廖孖記第四代傳人承認外購白腐乳再加工　指仍然屬香港產品

腐乳百年老店「廖孖記」有產品被食安中心驗出含過量蠟樣芽孢桿菌風波。該店第四代傳人廖晃業今日(22日)在電台節目承認白腐乳並非廖孖記製造，指30年前開始已由其他供應商買入，再在港進行包括養腐乳（發酵）、調味等加工，雖然並非全程在港自家生產，可能會與消費者的認知出現落差，但認為仍然屬於香港產品。

廖解釋稱，30年前排污條例更新，要求生產腐乳過程中產生的濃酸水，要淡化成清水才能排除，但公司廠房無法符合要求，在面臨結業下，家人想出決定解決辦法，就開始改為從供應商買入白腐乳再加工，只着重做後期生產。他又向食安中心致歉，指在回應細菌超標事件中反應過敏，冀外界理解家族多年來為店舖的付出及堅持。

「廖孖記」早前有產品被驗出含過量蠟樣芽孢桿菌，跟進檢測下更超標12倍引起食安風波，該店上周四(18日)被發現門外張貼結業告示。食物安全中心上周六(20日)在記者會上回應「廖孖記」風波。指中心在過去3年抽取140個個腐乳樣本，當中有23個是廖孖記的腐乳，只有兩個不合格。中心強調不存在針對「廖孖記」的做法，恒常監測樣本是以顧客身份購買，購買時商品為店舖零售商品。人員之後巡查相關食物製造廠，發現廠內並沒有生產腐乳，白腐乳是經本港一間貿易公司從另外一間豆品廠提供。該食物製造廠只進行白腐乳的重新裝瓶、添加調味料及包裝。