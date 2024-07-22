香港環境或不適合布氏鯨生活　當局不建議出海觀鯨活動

去年7月中，一條長約8米的未成年布氏鯨闖進西貢水域，連日吸引大批市民出海觀賞，但約兩周後被發現浮屍西貢海面。漁護署報告指，布氏鯨懷疑被一艘快速行駛船隻的螺旋槳擊中，傷及其背部及脊椎，導致即時死亡；又透露解剖後發現鯨魚胃中沒有食物，反映香港環境未必適合鯨魚生活。當局建議禁止出海觀鯨活動，並賦予漁護署署長更多權力應對特殊情況，包括以簡化的程序在有必要時更快速地指定臨時限制區，並在該區域內限制船隻航行和相關活動。

署理漁護署副署長黎存志今日(22日)出席電台節目時表示，就今次事件內部有作出檢討和跟進；他指出，香港並非合適的鯨魚棲息地，如有鯨魚誤入香港水域，可能由於不同原因，包括迷路或本身出現問題，健康狀態未必良好，因此當局擔心會造成滋擾，不建議觀鯨活動。署方亦會加強對學生的公眾教育，包括灌輸要尊重和愛護野生動物的概念；同時亦要提醒海上使用者，如見到鯨魚時，應減慢船速等。

保育海洋哺乳動物專家小組主席梁美儀在同一節目表示，誤入香港水域的鯨豚個案相當少，而進入後又意外死亡亦屬第一次，形容政府在處理上亦是「摸著石頭過河」。雖然今次結果不理想，鯨魚最終死亡亦很可惜，但當局有不斷進步。去年9月一條侏儒抹香鯨進入本港水域，當時已有應變計劃，很快成立管理區，勸喻船隻不要進入區域，最終有關鯨魚能安全游離香港，他相信再優化應變計劃會更完善。