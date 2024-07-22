近80間骨灰安置所獲原則上同意　委員會指不代表最終結果

近80間骨灰安置所獲私營骨灰安置所發牌委員會（發牌委員會）原則上同意。環境及生態局19日文件顯示，截至6月30日發牌委員會共批准了12個牌照和5個豁免書，以及原則上同意78間截算前骨灰安置所得指明文書申請，當中，包括6間獲「原則上同意牌照豁免申請書」，和72間獲「原則上暫免法律責任書申請」。

環境及生態局文件表示，獲「原則上同意牌照/豁免書/暫免法律責任書申請」的骨灰安置所雖已獲確認符合樓宇、消防和機電安全的基本規定，但申請人必須在「原則上同意牌照/豁免書/暫免法律責任書申請」的有效期內落實其行動計劃，以符合申請牌照的所有要求。環境及生態局還表示，只獲發「原則上同意牌照/豁免書/暫免法律責任書申請」最終不一定獲發牌照或豁免書。

環境及生態局還提醒，市民不要貿然購買任何轉售龕位，否則可能蒙受損失。對於私營骨灰安置所，需查明有關該安置所的所有資料，了解龕位持有人與骨灰安置所原先簽訂的出售協議條款，並向骨灰安置所查詢更改受供奉者的手續。