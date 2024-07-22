港專應用教育文憑收生理想　智能科技應用課程報名數增兩倍

中學文憑試上周放榜，今年有1.8萬名日校考生考獲整體成績「332A」基本入大學門檻，然而失手的同學仍可選擇報讀應用教育文憑（DAE）課程，完成後可取得等同文憑試5科2級（包括中英文科）的正式學歷銜接升學。香港專業進修學校近日表示，該校DAE課程收生情況理想，報名數字較去年明顯上升，部分熱門課程如智能科技應用有近兩倍增長，而紀律部隊及醫療護理相關選修科目已接近滿額。

現時全港共有7所院校開辦DAE課程，全年學費由38,660港元至43,800港元不等，成功修畢的學生均可獲3成學費發還，通過入息審查者更可獲全額或半額資助。

文憑試放榜後DAE課程進入第二階段報名，港專語言通用教育學部主任周漢杰表示，該校課程收生數字較去年上升，其中4個有關紀律部隊選修群組屬報讀人數比例最多的學習範疇。同時，報讀該校智能科技應用及手機程式設計相關課程人數，按年更有近兩倍增長，周漢杰解釋，隨着特區政府近年積極推動創科，推進新型工業化及人工智能發展，「行業前景明朗，吸引不少年輕人入行。」