全港91個水浸黑點　議員：渠務署技術改進追不上氣候變化

近年特大暴雨越發頻密，自去年9月上旬發生世紀暴雨後，今年5月再因發出紅色暴雨警告信號，引發多區水浸。有政黨今（22日）發布水浸黑點調查，顯示全港約有91個水浸黑點，又指政府的水浸黑點不能說明本港任何一處的實際或潛在水浸風險。有議員指防洪應有「前瞻性」，而渠務署的技術改進追不上天氣氣候的改變，認為速度要加快。

該政黨在5月至6月進行巡查，發現全港有91個水浸黑點，當中有78個屬於政府管理，13個屬於私人管理。而九龍區約有45個黑點，如城南道（迎太子道西方向）水浸鞋面以上、黃大仙龍翔道近沙田坳道一段路段全線封閉、黃大仙廟宇廣場對出百步梯甚至未能使用；而港島有8個黑點。

新界有38個黑點，如坑頭村村公所一帶水浸入屋，影響路面正常運作，渠務設施未能應付洪水暴雨；松濤軒66號屋雨水向下湧入，導致整個屋苑水浸，黃泥水甚至湧入地下單位內，水深及膝蓋；深井新村大明渠及河堤由於暴風朝加上天文大潮，山上的雨水，加上海水倒灌令排洪渠道難以負荷，當水位高過三米很有可能淹沒鄰近寮屋住所。

政府的水浸黑點有4個，但議員李世榮指政府黑點主要用以監察排洪措施成效，而不能說明實際或潛在水浸風險，建議政府應諮詢區議會更新水浸黑點名單；加設短期防洪設施如水閘、護土牆；設立水浸預警系統，他指應建立政府緊急通知App，發布政府重要消息；檢視私人場所管理人的責任，他指今年5月日出康城水浸和去水系統無關，而是居民沒有清理系統，因此政府應提供技術協助提升私人場所的排水能力，又指如果是政府用地，如日出康城停車場，政府招標過程中可加入相關條款。

另外，他建議沙袋擋水板等物資要準備好放在各區，待惡劣天氣到來時各區不需要「撲物資」。針對應否提早通知深圳排洪時間，他表示極端天氣期間相信兩地政府有溝通。

被問到公務員動員的成效，他指公務員有10多萬人手，而目前很多緊急情況只能發揮關愛隊力量，希望公務員事務局和地區關愛隊、義工可聯合做好緊急情況處理。