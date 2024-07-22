區議員倡以無人機噴藥滅蚊滅鼠　食署稱效果欠佳會用其他方法

區議會建議善用科技，用無人機滅蚊，食環署表示效果欠佳。有議員建議，對於一些被圍封的私人土地或房屋，食環署可以使用無人機噴灑滅蚊滅蟲噴霧。食環署表示，早些年已有類似措施，但效果不好且毒性不可控，不過有進行其他的運用高科技滅蚊蟲的方法，如低微量噴灑器等。

元朗區議員沈豪傑和梁明堅表示，不少物業土地及房屋屬私人擁有，一旦遇上疏於管理卻有重門緊鎖的私人物業，食環署會束手無策，不能進入物業有效進行滅蚊滅鼠工作，建議使用無人機將滅蚊滅蟲噴霧噴灑到未能進入的私人土地或村屋等。食環署對此回應，2022年中至2023年初食環署與其他部門合作曾測試用無人機噴灑除害劑防治蚊患。測試結果顯示，以無人機噴灑容易受到氣流及風向的影響，使噴霧遠離目標，效果亦未達預期。對於滅鼠方面，食環署表示，由於殺鼠劑對其他非目標生物也有毒性，則並不適合以無人機投放。

不過食環署稱，在滅蚊工作中也會應用新型捕蚊器，如利用成蚊作為載體，把生長調節劑帶到不同水體，包括一些無法進入的地點，使水體中的孑孓不能發育成成蚊，以達到控制蚊蟲的數量。食環署續稱，近年還在各分區引入大型超低微量噴灑器，增加噴霧覆蓋範圍，配合自動機械車使用，以便進行大範圍的霧化處理。對於滅鼠，廢棄村屋或被圍封的私人土地，一般欠缺食物來源，鼠隻需外出覓食。食環署則表示，有需要之時會在相關地方外圍一帶進行捕鼠及施放殺鼠劑以達到滅鼠目的。