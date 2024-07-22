破大角咀商廈製毒工場　檢大量化學品及搖頭丸　19歲仔被捕

香港海關於昨日(21日)展開打擊毒品行動，在大角咀截查一名目標男子，並搗破一個搖頭丸製毒工場。人員於區內截查涉案男子，並將其帶返附近一個商廈單位搜查，在內檢獲42公斤各類型化學品、4.3公斤搖頭丸、125克海洛英及一批製毒工具，有關毒品總值約110萬港元，純度有待化驗確定。該名19歲無業男子當場被捕，據悉他有黑幫背景，報稱在網上學習製作毒品，他現已被扣留調查。

海關指，行動中檢獲約20款化學品，當中4款屬受管制物質，包括甲苯、乙醚、丙酮及硫酸，相信有關化學品可用於製作共12萬粒搖頭丸，市值可達1,000萬港元。不法分子以4,800港元月租涉案的商廈單位開拓毒品生產線以避開偵查，惟有化學品有高度危險性，部分高度易燃或有高度腐蝕性，有機會引起火警甚至爆炸，對其他租戶或市民的安全帶來嚴重影響。

據初步調查所得，涉事單位雖然面積僅約200呎，但擁有一套完整的毒品生產線，能滿足加熱、提煉、蒸餾及將毒品結晶變作固態4個製毒步驟。海關懷疑不法集團趁暑假臨近，計劃製造大批毒品供應本地市場，行動成功瓦解有關計劃，相信工場運作約1個月，暫時未有毒品流出市面。此外，由於以往搖頭丸大多由歐洲走私抵港，今次是20年來首次破獲本地生產線。