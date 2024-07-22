憑偵探小說入選「十本好讀」　中四生作者奪「本地原創大獎」

第21屆「十本好讀」今日(22日)舉行頒獎禮，今年投票人數創新高，學生參與投票數字超過5萬。同時，今年「十本好讀」頒獎禮新增2項獎項，當中一名得獎者更是本港中學生。教育局鼓勵學生無論學習工作多忙碌，都要多讀書，更推薦《蘇東坡傳》在暑假期間閱讀。

今年的「十本好讀」以「飛越書本世界」作主題，香港教育城董事會主席李漢祥表示，今年亦新增名人推薦好讀，相信當學生看到他們喜歡的運動員、知名人士或作者推薦喜愛的書籍，能激發他們的好奇心和閱讀興趣，有助拓寬閱讀層面，追尋跨領域的知識。此外，今年的「十本好讀」還新增了「本地原創大獎」及「名人推薦好讀」兩個全新獎項，小學組和中學組獎項分別由鄧文瀚(STEM Sir)和黎欣瞳奪得。

得獎者之一、中四學生黎欣瞳的作品是《一杯奶茶，一件案情》，作品獲「本地原創大獎」(中學組)，黎欣瞳表示，這是有關香港文化的一本偵探小説，花了很長時間構思。她還表示，寫偵探小說最難是銜接及邏輯，這本書有關香港特色，自己喜歡去街上走，看到不同街景和人物都能對寫作有啟發。

另外，教育局局長蔡若蓮出席頒獎禮表示，推薦林語堂《蘇東坡傳》，表示可以在學習蘇東坡書法時了解他的性格以幫助學習，且作者林語堂的文學修養亦很高，質素一定有保障。