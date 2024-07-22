10人涉襲擊禁錮裸照勒索14歲女童　3被告認罪押至10.30求情

14歲女童在土瓜灣馬頭圍邨休憩處，遭10名男女包圍，不但遭拳打腳踢，更被偷錢甚至拍裸照。懷疑涉案5男5女，被控襲擊及非法禁錮等共5罪，案件今（22日）在區域法院審理。其中3女承認襲擊他人致造成身體傷害及非法禁錮罪，其餘7人則不認罪受審。法官將3名認罪被告的求情，押後至10月30日進行，以待不認罪被告審訊結束。

本案涉及10名被告，依次為蘇佩儀、呂秉毅、黃煒舜、代號「Y.H.」的被告、代號「L.Y.」的被告、曹焱、朱栢朗、甘俊希、鄧子祥及湯焯霖。案發時10人年齡介乎15至21歲。全部被告被控於2022年4月18日，在土瓜灣馬頭圍邨水仙樓休憩處襲擊X；同日非法禁錮X；及於4月18日至30日期間，向X勒索1萬港元。鄧子祥另被控偷去X 500港元。除蘇佩儀、「L.Y.」和湯焯霖外，其餘被告另被控刑事恐嚇X，威脅X拍攝和發布裸照，導致她不向警方報案。

蘇、「L.Y.」及湯今認罪，承認襲擊他人致造成身體傷害及非法禁錮罪，3人面對的勒索罪則准存檔法庭。同意案情指，2022年4月18日凌晨時分，X應邀到馬頭圍邨，跟湯焯霖等被告會面。期間，有被告指控X偷取項鏈，眾被告包圍X。過程中，「L.Y.」用掌摑X臉頰十多次，湯亦曾掌摑、拳打腳踢X，又有拉扯X的頭髮，有人在旁拍攝。X之後被帶到天光道網球場附近女廁，被拍攝裸照，目的是避免X報警。至凌晨2時許，X獲放行。案件明日續審。除被告甘俊希須還押外，其餘被告續准保釋。

案件編號：DCCC915/2022