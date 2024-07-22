6月消費物價指數升幅擴大至1.5%　煙酒飆22%最多

政府統計處今日(22日)公布今年6月的消費物價指數，與一年前同月比較，上月整體消費物價上升1.5%，較對上一個月的相應升幅1.2%為高。港府表示，6月的升幅較大，主要是由於政府提供的電費補貼較去年同月減少所致。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在6月的按年升幅，即基本通脹率為1%，與5月的相應升幅相同。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年6月止的3個月的平均每月變動率為0%，而截至今年5月止的3個月的相應變動率則為-0.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.1%。從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在今年6月的按年升幅分別為1.7%、1.3%及1.3%，而今年5月的相應升幅則分別為1.2%、1.1%及1.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在今年6月的按年升幅分別為0.9%、1%及1.2%，在今年5月的升幅則分別為0.9%、1.1%及1.2%。

經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數，截至今年6月止的3個月的平均每月變動率分別為-0.1%、0%及0%，而截至今年5月止的3個月的相應變動率分別為-0.3%、-0.2%及-0.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，截至今年6月止的3個月，經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數的平均每月變動率分別為0.2%、0.1%及0.1%，而截至今年5月止的3個月的相應變動率則分別為0.2%、0.1%及0%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年6月錄得按年升幅的類別為煙酒，上升22%；外出用膳及外賣上升2.7%；雜項服務上升2.5%；交通上升1.7%；住屋上升1.1%；雜項物品上升0.5%；基本食品上升0.5%；以及電力、燃氣及水上升0.1%。另一方面，綜合消費物價指數在今年6月錄得按年跌幅的類別為耐用物品下跌0.6%，以及衣履下跌0.6%。

政府表示，6月基本消費物價通脹率維持輕微。外出用膳及外賣價格錄得較快按年升幅，而基本食品價格增長輕微。能源相關項目的價格繼續顯著下跌。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。展望將來，整體而言通脹在短期內應會繼續處於溫和水平。本地的成本或會因香港經濟繼續增長而面對一些上升壓力。與此同時，外圍價格壓力應會繼續呈大致放緩的趨勢，但地緣政治緊張局勢可能會帶來不確定性。政府會繼續留意情況。