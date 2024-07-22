私煙猖獗年輕人街頭派煙　協會斥控煙辦不力「做咗幾單當交貨」

香港過去連續兩年增加煙草稅，但私煙問題愈發猖獗。有協會今（22日）到立法會申訴部門申訴，指政府未能有效處理私煙猖獗的問題，更在打擊私煙宣傳上的執法「非常不足」，斥衞生署控煙酒辦公室「做咗幾單當交貨」。協會指曾作出多次投訴，但相關私煙平台仍繼續營運，更有平台招攬年輕人在街上派發香煙。

煙草事務協會表示，根據吸煙及公眾衞生條例，煙草廣告、促銷香煙等是違法行為，希望控煙酒辦對非法煙草廣告大力打擊，稱雖然海關打擊私煙，但不能「左腳行得好快，右腳行得好慢」，而控煙酒辦由2021到2024年只成功檢控12名派發吸菸傳單人士，指控煙酒辦執法非常不足，「做咗幾單當交貨」。

該協會又指他們自去年12月開始向控煙酒辦用電郵方式舉報廣告，但部門每次均以官腔答覆，與海關「互相射波」，表示私煙對奉公守法的零售商不公平，且造成公眾健康、治安問題，希望政府控煙酒辦就私煙廣告加緊執法。

針對宣傳手法，協會指私煙平台過往主要開設個人帳號售賣私煙，而現在模式改變，9成以贊助廣告形式售賣，不用開個人帳號，以「打游擊」方式宣傳，然後市民可以直接WhatsApp下單，又指「麥記士多、黑桃士多及6記」等平台多次出現，協會亦有作出舉報，但仍在平台上出現；而東瀛環球日本菸旗艦店，更公然稱是日本菸；近期兩個新起的網站，則標榜時已完稅合法香煙及正貨香煙。

協會也指近期發現私煙販免費派發香煙，並利用網絡平台招攬年輕人派發，令年輕人更容易接觸煙草產品，如在2024年7月13日下午旺角西洋菜南街銀城商場後巷，有2個人年輕人免費向吸煙人士派發煙，並邀請他們加入WhatsApp group以便報路線記錄，而中環、旺角等地都曾被目擊類似情況，青年於吸煙聚集地點派煙及私煙傳單。

聽取申訴的議員邵家輝指法例上並不允許平台刊登煙草廣告，質疑為何Facebook、Instagram等平台仍未被檢控，稱平台允許這些廣告出現便要承擔責任且「冇得抵賴」。議員梁子穎也指控煙酒辦目前只有79人，會再跟進人員是否足夠應對這些問題，以及控煙酒辦針對投訴有否合適處理。