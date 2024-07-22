保母車溜前5死車禍　辯方質疑律政司隔4年才起訴　申永久擱置聆訊

2018年12月一輛保母車在北角疑無拉手掣溜下斜路，肇事司機以身擋車不果，遭輾傷命危，但保母車終撞入人群，釀成5死兩傷。警方事後並無控告司機危險駕駛，只票控他無拉好手掣，最終判罰款2,000港元及停牌半年。直至2022年死因庭研訊尾聲時，申請重新審視案件。同年肇事司機被控危駕致死等共7罪。案件今（22日）在區院審理。辯方質疑律政司事隔4年才起訴，令被告失去公平審訊權利，申請永久擱置聆訊。法官押後至2025年3月24日就此申請作裁決。

被告吳耀宗約68歲，報稱是退休人士。他需坐輪椅應訊。被告被控5項危險駕駛引致他人死亡罪，以及兩項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。辯方質疑，被告早已承認無拉好手掣傳票控罪，惟控方卻在事隔4年，才起訴被告危駕致死罪，而兩案的證據部分其實相同或大致相同，認為律政司濫用程序，令被告未能接受公平審訊。

控方回應指，控方完成第一次票控後，以當日的證據而言，本着刑事檢控程序已完結的心，才讓死因研訊展開。不過，死因研訊期間，律政司在證人供詞中，得知似乎有增補，事關重大，重新審視證據，在索取相關專家報告後，決定起訴，強調就同一件事，不一定不會第二次檢控。法官質疑，事實證供早已齊備，「由頭到尾都係嗰啲」，律政司何以事隔多年才進一步索取專家證供，「係咪要認真啲考慮告佢咩呢？」更一度指律致司「特登」不去問專家，之後才取回「特登」二字，改用「唔知點解」。

案件編號：DCCC 1129/2022