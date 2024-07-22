當局參觀深圳公共住宅項目　議員稱可作「幸福屋邨」參考

當局率團繼續內地訪問行程，今日（22日）考察深圳兩個公共住宅，其中一個是全國規模最大的裝配式公共住房項目。當局表示，期待本港與大灣區城市互相借鑑和分享相關經驗，有隨團議員則指，今次考察可作為本港推動「幸福屋邨」的參考。

訪問團今日上午參觀深圳的光僑雅苑及鳳凰英薈城兩個公共租賃住房項目，之後到深圳保障性住房展廳參觀，了解深圳市保障性住房的發展歷程、規劃設計等，並與內地相關官員及代表會面，就公營房屋的政策、設計及建造、營運管理等議題全面交流；下午則參觀寶安中心區的雙線公園（濱海廊橋），實地了解項目連繫社區、融合自然和文化藝術的人性化設計，之後於傍晚結束行程返港。

當局表示，光僑雅苑的設計規劃充分利用原有地形，並設有促進跨代和社區共融的公共設施，而鳳凰英薈城是目前全國規模最大的裝配式（DfMA）公共住房項目，亦引入一系列智慧物業管理科技，如智能監控系統及智慧路燈等，令日常管理工作更有效率。當局指，為持續提高公屋管理效率和服務質素，房屋署積極推進智慧屋邨管理，引入新科技協助優化屋邨管理服務，期待本港與大灣區城市就公營房屋建設和管理有更緊密交流，互相借鑑和分享經驗。

隨團議員顏汶羽表示，當局正不斷改善公營房屋居住環境，並設專責小組即將為新公營房屋項目制定「幸福設計」指引，今次參觀可作為本港推動「幸福屋邨」的參考，有助思考如何提供更舒適的居所和完備的生活配套，致力提升居民幸福感和獲得感。