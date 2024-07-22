內地男訛稱投資賭廳騙321萬　多年後賭廳遇苦主被截

內地男子涉嫌與同黨串謀，以「高息」投資澳門路氹賭廳為名，詐騙一名女子300萬元人民幣(約321萬港元)。日前被騙女子與其中一名騙徒在路氹某娛樂場相遇並發生爭執，驚動保安揭發案件。澳門執法部門跟進有關騙案，拘捕一名男子，正追查在逃同黨及騙款下落。

涉案內地男子姓吳，35歲，無業，涉相當巨額詐騙送交檢察院處理。案中的女事主為中年人，非澳門居民。案情指，女事主報稱於2019年10月在網上認識對方，期間有人遊說其投資路氹某賭廳，聲稱每年可獲投資額的兩成四作利潤。為加強信任，吳男聯同一名在逃人士帶同事主到澳門視察「業務」但無具體說明是何賭廳。

最終事主在不清楚賭廳任何資料和未有簽署正式文件的情況下，仍於2019年至2020年合共轉帳300萬元人民幣給對方，但至2020年12月仍無收到任何回報。在多番追問下，吳男向女事主簽署一張300萬元的借據，但最終無下文，更失去聯絡。直至本月21日，女事主在路氹某賭場偶遇吳男，上前截停追數並發生爭執，最終驚動保安揭發事件。執法人員接報到場拘捕吳某，追查在逃同黨及騙款下落。