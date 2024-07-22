市民懶得去圖書館　康文署應自我反省

康樂及文化事務署轄下公共圖書館，每年營運開支逾14億元，惟到訪人次、實體外借書籍借閱量均持續下跌，成本效益存疑。《東呼即應》接獲觀眾反映，指圖書館座位令人不適、電子書服務欠缺推廣、讀者用館內電腦睇波睇馬睇股票，向職員反映只獲官僚式冷待；另有市民亦反映圖書館館藏骯髒，極少帶子女前往。議員狄志遠批評，圖書館開放時間與市民上班時間相若，根本無法服務市民，建議效法外國，將圖書館發展成學習、創作、活動、休閒公共空間，甚至24小時開放，吸引年輕人。

據審計報告指，市民親身到訪圖書館的數字，由2015年的3,770萬人次，激減至2022年的1,190萬人次。至於外借圖書的目標，即使已向下修訂，但仍然是連續8年未達標。既然市民大眾好像不是太受落，是否可研究將圖書館改劃用途，租給他人賣兩餸飯，或作為前行政長官辦公室，以節省公帑。

公共圖書館年燒14億元公帑，在成本效益方面表現不理想。《東呼即應》走入社區，了解市民看法。何先生指不會帶小朋友前往，「我覺得圖書有啲骯髒，會選擇用學校圖書。」；羅小姐指，「我常去嘅圖書館比較簇新，又有自修室，夏天比較熱嘅時候，可以到圖書館坐坐。」；L先生稱因工作需要找資料，或放假沒有節目就會去圖書館，但環境不太適合長時間看書。他指因太多影響因素，如座位不舒服、沒有獨立座枱燈，及太多閒雜人等，但圖書館職員只會勸喻。他曾試過投訴座位差，館長卻稱：「現場有其他位坐，你可以唔坐嗰啲位」。

作家余兒表示，當作家在香港來說，業餘性質較大，且從不是一條易行的路。他又指在香港當作家的版稅不多，若不是有名氣的作家，銷量都不會很好。他稱有好的故事就一定會有好的發展，如故事本身是好的話，到最後都會改編成電影從而帶動原著，但一定要「有故事先」，要先有一本實體書。余兒稱，當時寫《九龍城寨》 時都覺得自己寫得差，如果因為寫得不好就停筆的話，「成件事就無了，但我都照樣寫，寫得不好再修改」。他稱香港的閱讀風氣本身都不大，教師都有反映學生不會看中文書，反而看英文書較多。

回看過去3個財政年度，香港公共圖書館的營運開支由14.28億元增加到14.36億元，再增至14.86億，但成本效益存疑。議員狄志遠指，圖書館開放時間跟市民上班時間差不多，當下班後只剩下很少時間，可以該些公共空間，認為在邏輯上不是很通透。他認為有些地區的圖書館，如大型的可以24小時開放，方便市民使用。他舉例指港九新界都可有一個24小時圖書館，如社會有需要，不可以說成本高就不做，役而可以動員社會人士，包括義工去參與工作，可能幫到一些成本方面的節省。

狄又補充，圖書館是一個公共空間，應該有多元的活動幫助人增長知識，現在圖書館仍然擺放很多書，但該些書根本沒辦法更新。狄認為圖書館應該有很多功能，譬如仿為學習、創作、活動，或休閒空間。