入境處參與上海交流會　郭俊峯：全力配合港府搶人才

香港駐上海經濟貿易辦事處牽頭籌備，日前在上海舉辦「第三屆長三角魯港口岸及出入境管理和協作交流會」，香港入境事務處處長郭俊峯昨日(21日)起一連兩天在上海出席該交流會，與中國出入境管理局、上海市、江蘇省、浙江省、安徽省及山東省的邊檢、出入境管理及公安港澳辦機關人員，就口岸及出入境管理和協作進行多方面深度交流。

交流會旨在通過構建交流平台讓各參與的邊檢、出入境管理及公安港澳辦機關集思廣益、匯聚智慧，以優化出入境管理協作。各參與機關秉持友好合作的精神，共派出50名人員參與是次交流會，圍繞「促進人才流動 助力高質量發展」與「防範打擊出入境犯罪 維護國家安定繁榮」兩大主題展開深入討論，共同探討口岸合作新機遇，為區域出入境管理的優化與創新提供有力支援。

郭俊峯在交流會表示，國家強調高質量發展，區域間的合作與發展是推動高質量發展的基本要求。推動各地人才交流，打破地域障礙，正是國家大政策的走向。他強調，香港入境處會全力配合特區政府各項搶人才、留人才措施，積極推進各項人才入境計劃，為香港的多元化發展注入新的發展動力。同時，入境處會繼續堅決擔起維護國家安全的責任，嚴密守好國家南大門，為國家的發展及香港的安定繁榮作出貢獻。