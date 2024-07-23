「小工程師」改造校舍　中學生以設計動物友善校園奪冠

政府近年積極提倡STEM教育，有非牟利團體與工程公司舉辦工程研習體驗活動，60名中學生化身「小工程師」，在工程師義工帶領下，以創意及工程知識改造學校校舍。當中有學生隊伍以設計動物友善校園奪冠，於學校天台建設花園，以人工智能程式觀察雀鳥棲息，並幫助學生學習與動物和平共處。主辦機構期望，透過體驗式活動加深學生對工程行業的認識，為未來本港業界注入新力量。

非牟利機構青年香港成就部（JA HK）與奧雅納工程顧問合辦「bE inspired!」項目，首度舉辦為期兩日的「青年設計學校」活動，吸引了近60位來自13間中學的中一至中三學生參加。在現職工程師帶領下學生可了解工程師的工作，同時發揮創意和工程思維進行校舍大改造，讓校舍實現可持續發展。

參加學生分別就校園噪音、垃圾、老化，及學生精神健康等問題，發揮創意設計解決方法。當中以保護雀鳥避免受襲的設計奪得冠軍，該隊成員、何文田官立中學學生林欣彤表示，他們在活動中需解決有學生襲擊雀鳥的問題，並建議在校園設置花園讓動物棲息，透過閉路電視監察防止學生傷害動物。同時他們亦製作具人工智能的應用程式，讓學生可以通過掃描動物，可即時掌握動物的生態資訊，讓學生更了解大自然，學習與動物共融。

奧雅納工程顧問東亞區主席郭家耀工程師形容，工程行業面臨人才不足問題，需要提早搶人才，所以希望提早由中學生開始培養他們對工程的興趣，選科時選理科，入大學時選讀工程，不要只選讀醫科或法律。奧雅納東亞區營運總監黃卓輝工程師亦指，讓中學生自小培養對工程行業十分重要，因為感興趣才會投入去做，他也是受任職工程師的父親影響，曾帶他入地盤，耳濡目染對工程產生興趣，最終選讀土木工程。