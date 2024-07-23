12米高多啦A夢重新充氣展出　天氣存變數　主辦單位籲市民留意

「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」早前在尖沙咀星光大道開幕，吸引不少市民到場參觀。惟因天氣惡劣，展區橫風橫雨，展出的公仔暫時收回。近日天氣稍穩，12米多啦A夢充氣裝置今早(23日)已重新充氣，繼續在尖沙咀海濱展出。

惟主辦單位表示，未來幾日的天氣仍存在變數，希望天氣適合時，能豎立起多啦A夢充氣公仔，讓市民及遊客有更好觀賞體驗。惟訪客仍要留意天氣情況，適時作出安排，確保展覽安全進行，可留意官網及社交平台公布。

展覽分為免費及收費展區，正式展覽於7月13至8月11日於尖沙咀海濱舉行，12米多啦A夢充氣雕塑會設於免費區，「100%星光大道」，則向香港電影致敬，屆時多啦A夢將與好友大雄等穿上禮服，沿星光大道陪伴13位香港電影工作者漫畫化人形立牌，包括曾為「多啦A夢」及為不少電影角色配音的已故資深配音員林保全，走過以多啦A夢主題顏色為創作概念的「藍」地氈。

特展則特設DORAEMON ID體驗，讓觀眾可自由設計個人化專屬漫畫形象，化身成為多啦A夢的好友，緊扣展覽主旨「好朋友，心中一想就即到」，相約全球好友於星光大道見。