內地高校招收文憑試學生錄取階段　今起可查閱錄取結果

教育局今日(23日)表示，已完成內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃網上報名及確認程序的同學，須於今日(7月23日)至8月4日期間，登入指定網址查閱錄取結果、遞交補錄申請及查閱補錄階段的錄取結果。

相關同學可登入廣東省教育考試院網頁內的「香港文憑試招生錄取(學生端)」查閱錄取結果。院校將按第一至第四志願分批公布首輪錄取結果。第一志願錄取結果將於7月23日下午3時起公布；第二志願錄取結果將於7月26日下午5時起公布；第三志願錄取結果將於7月29日上午9時起公布；第四志願錄取結果將於7月30日上午9時起公布。

若同學達到最低錄取要求，但於首輪公布未獲錄取，可於7月30日下午4時至8月1日下午4時期間，經錄取系統完成網上遞交補錄志願的程序。在遞交補錄志願的階段，同學可填報兩所院校志願。院校將按第一及第二志願分批公布補錄階段的錄取結果，第一志願補錄結果將於8月3日上午11時起公布；第二志願補錄結果將於8月4日上午11時起公布。

獲院校首輪錄取或補錄的同學將於稍後收到有關院校以郵寄或電子方式發出的入學通知書。如有任何疑問，同學可直接與院校聯繫。有關各院校招生辦公室的聯絡資料，可瀏覽教育局網頁內的「2024/25學年內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃專業目錄。