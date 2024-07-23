非法私煙推廣廣告深入社區　團體倡先禁水果味煙作試行

政府早前提出10項短期控煙措施，包括禁止加味煙、全面禁止電子煙及禁止排隊吸煙等。有團體今日(23日)表示，近日在多個公共地方均見非法私煙廣告蹤影，情況猖獗。目前地區違法煙草推廣廣告情況嚴重，相關投訴大增，呼籲政府應優先處理私煙問題，以及慎重考慮禁止口味香煙，建議政府倣效海外做法，分階段處理口味香煙，先禁水果味香煙作試行。

社區發展脈搏表示，近日在各區公共地方都發現多宗懷疑違法煙草廣告，私煙商販在巴士車站、垃圾桶旁，甚至商場洗手間張貼「點心紙」廣告推廣老鼠煙。這些廣告設計精美，以「美少女客服」、「免費試食」、「即日送貨」等手段作招徠，加上遠低於煙稅的價錢吸引煙民光顧非法私煙，因此收到的相關投訴大增，促請控煙酒辦加強巡。

團體又指支持政府控煙，但如果做法太嚴苛，很可能會惡化非法私煙問題；現時地區收到的投訴以及製煙工場事件，都反映非法私煙成行成市，與政府主張的無煙香港政策原意背道而馳，希望局方能夠正視實況。如果當局在未解決非法私煙問題下，貿然提出再度刺激黑市的措施，例如禁加味煙，預計將加大力度地將更多煙民推向私煙市場。

另外政府亦計劃禁止加味煙。團體補充，目前非法私煙已經十分氾濫，認為政府有需要更謹慎處理禁止口味香煙提案。社區發展脈搏成員兼沙田區議員林宇星不認同禁止口味香煙有助降低吸煙率，反憂慮會惡化私煙問題。倘若政府堅持要推行，則建議倣效海外做法，例如歐盟及加拿大，先禁止水果味煙，而非一刀切，呼籲政府倣效海外做法分階段處理，先禁水果味香煙，評估政策成效後，再研究是否有需要擴展至其他味香煙。