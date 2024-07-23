港鐵7.28暫停觀塘綫太子至何文田站　將安排免費巴士接載乘客

為更新已投入服務逾40年的觀塘綫油麻地站附近隧道基建設施，港鐵公司將於下周日（28日）暫停觀塘綫太子至何文田站的列車服務。港鐵今日（23日）在太子站開記者會介紹當日服務受阻的安排。港鐵表示，預計整項工程需時28小時，當日將會全日動員1,000人在多個相關車站協助乘客，市民若要到太子至何文田站，仍可使用荃灣綫及屯馬綫服務，相信當日運力足夠應付乘客需要，團隊會全力完成工程避免延至周一（29日）。

港鐵表示，太子站當日是荃灣綫和觀塘綫的唯一轉車站，而旺角和油麻地站仍然有荃灣綫列車服務，呼籲在觀塘綫和荃灣綫之間轉綫的乘客，當日在太子站使用正確月台上車。港鐵亦預期屆時太子站會非常繁忙，車站會實施人流管理措施。另外，港鐵又呼籲過海的乘容，盡量使用其他過海鐵路綫包括東涌綫、東鐵綫及將軍澳綫，而要前往九龍中的乘客，請盡量轉乘屯馬綫和東鐵綫。

港鐵公司車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，港鐵職員屆時會在車站多處舉起大型指示牌，車站內關鍵位置特別擺放標示，分別是荃灣綫的紅色指示及觀塘綫的綠色標示，以便到相應月台轉乘。李補充指，屆時觀塘綫的班次為每5分鐘一班，而荃灣綫班次為3.5分鐘一班，屯馬綫則是5.5分鐘一班，相信運力足夠應付當天要求。

李建議，乘客應及早規劃行程，善用替代鐵路綫，可先用「MTR Mobile」搜尋路線選擇。她又舉例指，乘客若要由鑽石山站到何文田站，可以轉乘屯馬綫到何文田站；若乘客由黃大仙去金鐘，可於九龍塘站轉東鐵綫到金鐘站。港鐵亦會安排九巴免費巴士運送乘客，往來油麻地至何文田 可乘8號巴士；往來油麻地至黃埔可乘30X巴士。

李又重申，港鐵會全力做好工程，希望在周一恢復班次，她又稱夜晚只得「黃金兩小時」維修並不足夠，工程經周詳考慮後，選擇在暑假周日進行可減低對市民影響，已「預早同市民講」，至於若工程延誤至周一會否觸發罰款機制，她則沒有正面回應。