兩人涉2019年油麻地暴動罪成囚5年　官指沒任何減刑因素

2019年11月中反修例示威期間，香港理工大學校園被封鎖，有網民發起行動「圍魏救趙」，在理大附近地區製造衝突，213人被捕。其中兩人否認參與暴動受審，結果被裁定罪成，今（23日）在區院雙雙被判入獄5年。

兩名被告為27歲設計師潘曉東，及39歲尼泊爾裔地盤工Pun Dhan Bahadur。控罪指，兩人於或約於2019年11月18日，在窩打老道至咸美頓街之間的彌敦道一帶參與暴動。法官判刑時指，被告是經審訊後被定罪，辯方稱他有悔意，屬口惠而實不至，認為本案中沒有任何減刑因素，判兩人入獄5年。

控方指，當日示威者與執法人員對峙，期間示威者曾投擲至少251枚汽油彈，4名執法人員在執行職務期間受傷。兩名被告沒有被辨認到作出破壞社會安寧的行為，但案發期間，當局已多次發出警告，要求在場人士離開，惟兩名被告仍身處現場。考慮到他們並非附近居民，並無理由前往現場，加上兩人被捕時的衣着及個人物品等，認為足以指證兩人參與暴動。法官接納控方說法，裁定控方已在毫無合理疑點下舉證，裁定兩人罪成。

案件編號：DCCC 789/2020