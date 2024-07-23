壹傳媒違國安案　黎智英要求裁定3罪表證不成立　明日開庭處理

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，控方已完成舉證。黎智英一方要求法庭裁定3罪表證不成立。有關申請將於明日（24日）早上，在西九龍法院（暫代高院）處理。法庭亦預留7月25日聽取陳詞。

控方在今年6月11日正式完成舉證。之後，黎智英一方會作中段陳詞，要求法庭裁定黎面對的3罪表證不成立。同屬被告的壹傳媒集團旗下3間公司，早前確認不會加入有關申請。法庭排期至7月24日聽取陳詞。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4人同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

本案共涉12名被告，包括「香港故事」成員李宇軒及法律助理陳梓華，該兩人已在2021年8月承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。另外，6名前蘋果高層，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、前蘋果副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、兩名主筆馮偉光(筆名盧峯)和楊清奇(筆名李平)，則在2022年11月承認串謀勾結外國勢力罪，將待黎智英案審結後進行求情及判刑。

上述被告中，李宇軒、陳梓華、張劍虹、陳沛敏和楊清奇先後以從犯證人出庭頂證黎智英。前蘋果高層周達權則以特赦證人身份作證。控方在審訊期間，亦播放多段與案有關的錄影，包括黎智英主持的線上節目「Live Chat With Jimmy Lai」片段。

案件編號：HCCC 51/2022