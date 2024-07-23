本港2046年人口增至819萬人　152萬單程證及輸入人才為主要動力

政府統計處向立法會交代推算香港人口結構及趨勢。最新一套涵蓋至2046年的香港人口推算已於2023年8月發布，政府預計香港總人口會由現時的751萬，增加至2046年的819萬，而未來25年本港將有152萬人淨移入，當中包括單程證持有人增加超過89萬人，及各項輸入人才計劃增加39萬人，預計勞工人口將在2038年達到高峰的366萬人，之後將回落至2046年的358萬人。

當局提到，本港1991年的總和生育率有1281名嬰兒，2003年下降至901，疫情期間下降至701，現在略為回升至751，主要因素包括獨生女性增加、遲婚以及延遲甚至選擇不生育，推算2046年總和生育率為938名嬰兒，有關數據仍然比疫情前水平低。死亡趨勢方面，1991年女性預期壽命為80.7歲，但過去30年平均壽命不斷上升，即死亡率下降，相比其他經濟體，香港死亡率相當低，並預期死亡率仍會進一步下降，但下降幅度較小，預期2046年男性平均壽命達86.4歲，女性達91.8歲。

總和出生及死亡情況，雖然死亡率持續改善，但因為人口老化，長者人口增加，死亡人數會持續上升，2020年人口香港死亡人數已超越出生人數，換言之人口會持續減少。

至於人口遷移，單程證方面，推算2028年前平均每日有102人來港，之後會減少至每日100人，2021年至2046年預期有89萬人流入，即3.5萬人流入。另外在政府招攬人才輸入勞工方面，參考疫情前的情況，估計未來25年有39萬其他人口的淨遷移，每年有1.5萬人的淨流入。至2046年，本港人口達819萬，比2019年751萬人口增加78萬，期間雖然人口自然減少有75萬，但有人口的152萬淨移入來足以抵銷。至於勞工人口將在2038年達到高峰的366萬人，回落至2046年的358萬人。