調查：過渡屋居住限期完結　半數住戶料搬回劏房板間房

過渡性房屋屬短期措施，有輪候公屋人士即便過渡屋要清拆也未能等到公屋。「解決劏房問題」工作組將於8月提交報告。有議員為提供意見，今日（23日）發表有關過渡屋住戶的調查報告，發現有逾80%受訪者均對居住過渡屋表示滿意，但有50%受訪者認為過渡屋居住期完結後，將會搬回不適切居所。議員林筱魯建議，應將過渡屋的居住限期延長，甚或將過渡屋變成一個短、中期穩定措施。

有機構獲委託進行調查，在今年5月共訪問354名過渡性房屋的住戶。受訪住戶當中，有74.1%曾居住在劏房、板間房等不適切居所，在過往單位的居住年期平均達6.6年。調查結果顯示，有68.9%住戶經濟狀況有改善；而逾95%受訪者表示，入住後的心理舒適度、整體居住環境及生活品質方面得再改善。不過，有84.7%受訪者知道過渡屋的居住期限，有約50%受訪者認為日後最大機會搬回不適切居所，逾90%人希望可以獲公屋分配及延長居住期限。

議員林筱魯指出，當局有必要先取締不合法規的劏房單位，若工作組宣布取締劏房，並加入12平方米的標準，未來劏房將會變得供不應求，需求比供應多出6.3萬個單位，加上不少過渡屋住戶日後或會搬回劏房居住，擔心「取締後仲會有幾多間劏房？」

林強調，有必要取締不合法規的劏房，工作組應做好全面的數據搜集、有序地取締不合標準的劏房、並適時檢視過渡性房屋及簡約公屋政策，務求保持兩者穩定供應，避免令基層市民流離失。