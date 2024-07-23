港鐵觀塘綫部分列車服務7.28暫停　九巴路線8及30X供免費接駁服務

港鐵將於下周日（28日）更新鐵路設施，當天暫停觀塘綫太子至何文田站的列車服務。因應相關安排，當日九巴路線8及30X的車頭及收費器，均有告示提醒乘客相關免費巴士服務，乘客在路線8所有巴士站及路線30X的指定巴士站上車時，毋須拍卡或以任何方式繳付車資。

九巴表示，因應港鐵觀塘綫於周日暫停部分車站列車服務，當日九巴路線8來往尖沙咀碼頭至九龍站，當天將全線向乘客提供免費服務，途徑紅磡、黃埔、何文田、油麻地和佐敦，接載市民往返各區；路線30X來往荃灣(荃威花園)至黃埔花園，則在路線上介乎油麻地至黃埔的指定巴士站可以免費乘搭，接載乘客來往黃埔、何文田、油麻地至旺角、太子、深水埗、荔枝角和荃灣一帶。

為應付當天預計增加的服務需求，路線8將延長服務時間，由早上5時半至凌晨1時，亦會加密班次至最密10分鐘一班；路線30X則會由早上6時至凌晨1時15分，加開短途班次來往黃埔和油麻地。九巴當日會密切留意載客情況，在有需要時再增加班次疏導乘客。此外，九巴亦會按需求，加強當日路線1A、16、27、98C及213D的服務。