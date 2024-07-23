未來科學大獎8.16公布得獎名單　主辦方冀培養科學界年輕生力軍

有「中國諾貝爾獎」之稱的未來科學大獎再度在香港舉行，得獎者將於下月16日直播公布。今年度活動主題為「年度科學盛事，啟迪未來之光」。本屆未來科學大獎周程序委員會聯席主席任詠華表示，希望透過有關活動帶動本地科研氛圍，培養科學界年輕生力軍。

未來科學大獎設有三個獎項，分別為「生命科學獎」、「物質科學獎」和「數學與計算機科學獎」，每項獎金為10萬美元。任詠華指，大獎冀表揚在大中華地區，包括內地、香港及台灣的科研成就，得獎者不限國籍，以往亦有在港進行研究的斯里蘭卡藉專家獲獎。她又表示，社會或對科研存在誤解，強調其實科研出路不比專科差，不少本地科研項目亦缺乏人手。又提到去年數學與計算機科學獎得獎者年紀僅約30歲，鼓勵年輕人加入科研領域。

今屆大獎除了會直播揭曉得獎者之下，亦會舉辦科普類型活動，供年輕人參加，有關活動已納入政府年度盛事。任表示，透過活動，不同領域的人才會來港，期望可以讓學生們認識科學家的工作之外，亦可促進人才交流。