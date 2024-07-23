指有官員無法適應批評和矛盾　議員：存在封閉觀點

早前有議員指社會反映公務員的積極性不夠，指他們「太過強調保障自己」；而社福界議員狄志遠今（23日）指有官員對批評聲音很「敏感」，覺得批評不好，而官員無法適應批評和矛盾，他指政府不應認為有紛爭就不理想、不健康，指社會雖然回歸理性討論，但不代表應該「客客氣氣」。

今屆立法會任期已過兩年半，狄志遠指管治者無法適應批評和矛盾，存在封閉觀點的情況，且有官員對批評聲音很「敏感」，覺得批評不好。他指議員聲音應該多元及有火花，而議員不應兼顧政府憂慮而不表達看法，但他指目前議員多元聲音不能凸顯出來，即時支持政府依法施政，但不代表不會批評、責難、監察政府為社會進步。

問及對連任立法會議席的看法，他指會積極爭取，主觀上「有信心」，但又指自己不能控制客觀條件，稱選舉制度不在控制範圍，舉例指其黨在區議會選舉派出的候選人也無法入閘。至於會否希望日後有更多非建制議員進入立法會，他指如果溫和、和中央有溝通的泛民派能入到議會是好事及對香港而言有代表性，又指沒有標榜是自己建制還是非建制派，但其所屬政黨新思維很多都有民主派背景，笑言他們「有泛民DNA」。

他曾聲言在上任百日內提出政改動議，但最終表示欠缺政治氛圍而「走數」，他指明白重啟政改有難度，但會繼續堅持看法，在任期內「有呢個諗法（再提政改動議）」。他又指自己需要智慧處理各個問題，因始終要和政府維持良好關係。

提及其所屬政黨今年累計財赤達40萬港元，他指目前現金流問題已經解決，而目前有3個辦公室、8個員工，直言不會減人手減工作，希望在明年初可舉辦籌款活動，而去年籌得約20萬港元，希望今年可籌得40萬港元。