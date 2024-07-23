食環署外判商前經理遭廉署起訴　涉詐騙壓榨清潔工薪金　

廉政公署今日23日)落案起訴食物環境衞生署外判清潔服務承辦商一名前經理，控告他涉嫌欺詐3名下屬清潔工人，訛稱公司錯誤計算他們的薪金，騙取他們在近兩年間交出薪金差額共逾38,000港元。他獲廉署准予保釋，以待周四(25日)在觀塘裁判法院答辯。

蔡偉康，50歲，耀發環境服務有限公司(耀發)前合約經理，被控3項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。被告案發時為食環署外判清潔承辦商耀發的合約經理，負責監督該公司派駐西貢區的管工及清潔工人，並處理相關招聘及僱傭合約事宜。

本案於2020年8月至2022年7月期間發生，被告涉嫌在未獲耀發授權下，向3三名清潔工人訛稱以散工形式和薪金聘請他們。被告其後向該3名清潔工人訛稱耀發錯誤計算他們的薪金，意圖詐騙而誘使3人向被告歸還部分薪金，金額共逾38,000港元。

廉署早前就有關薪金事宜接獲貪污投訴遂展開調查，發現該三名工人實質獲耀發招聘為全職員工，理應獲較高薪金，但被告涉嫌向3人訛稱他們只以日薪420港元或450港元獲聘為清潔散工。被告並沒有將從3人騙取的薪金退還給耀發。