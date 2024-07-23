議員斥一味靠輸入點保障本地勞工　政府：相信香港唔會餓死人

香港面臨少子化及老年化等問題，政府在2015年完成人口政策檢討並推出各項措施，有議員認為今屆政府很多措施「就係輸入、不停輸入」，包括外勞、高端人才，詢問當局如何保障本地工人，也有議員指香港現在死亡人數多於出生人數，認為完全倚靠內地來港的專才和優才解決人口問題，不是長遠解決辦法。

政府指上次的人口政策檢討於 2015 年年初完成，而人口政策工作集中在落實及推行《報告》公布的措施，該些措施現已全部落實。而相關的政策局會不時檢視其負責措施的執行情況及成效，如因應人口持續老化及疫後勞動力下跌，面對各行各業人力短缺的迫切挑戰，政府主動招攬人才及豐富本地人才庫。此外，政府為院舍護理、建造業及運輸業推出行業為本的輸入勞工計劃，並提出優化「補充勞工計劃」的建議，紓緩多個行業人力短缺的問題。

議員鄧家彪指勞工界認為今屆政府很多措施「就係輸入、不停輸入」，包括外勞、高端人才，然後評估措施有效、有力，詢問評估準則為何，以及如何衡量本地工人實際情況。勞工及福利局副局長何啟明認為過去人口政策不足以應付新形勢，因此今屆政府推出高才通等政策，而香港經濟得以運轉，需要不同工種有足夠人力填補，因此無論有居留權的政策，包括高才通等，以及無居留權政策均會大力推動。針對本地工人，何指政府則希望提供職業階梯，相信香港「唔會餓死人」，「但如果要自己過得好，大家要自己盡返個份力」。

鄧家彪回應指香港人好肯拚搏，疫情3年因失業而領取綜援的數字20,000宗不到，比起沙士5萬多宗已經明顯看到自力更生精神，希望當局不要假設很多人願意躺平，又指再就業津貼很多人申請，可見很多中高齡人士希望就職，但怕大幅輸入外地勞工會壓抑工作機會以及工資增長。

另一議員陳紹雄指人口政策措施的報告在2015年出爐已經是9年前，但周邊城市的競爭和發展對比2015年很不一樣，認為應定期就人口政策進行檢討和更新，又指政府讓人感覺用「貼膠布式」的政策，即每年發現有甚麼問題就在施政報告中增設措施，認為政府應做更新版人口政策。何回覆指人口政策工作由政府整體處理。

議員容海恩也指政府沒有高層次政策解決人口問題，又指香港現在死亡人數多於出生人數，因此人數沒有自然增長，認為完全倚靠內地來港的專才和優才，不是長遠解決辦法。