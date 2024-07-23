去年度醫衞總開支逾2800億 因疫情累計花逾800億

當局今日（23日）發表2022/2023年度《本地醫療衞生總開支帳目》，期內醫療衞生總開支約2,841億港元、人均38,670港元，佔本地生產總值約10%。同期醫療衞生經常開支約2,601億港元，其中34.5%為基層醫療健康開支，比前一年度增加約22%；與新冠疫情相關開支按年倍增，錄得約445億港元，累計則高逾800億港元。

當局披露，去年度錄得約1,737億港元屬公共醫療開支，佔醫療衞生總開支61.2%，按年則增約20%；其中約1,507億港元為經常性開支，其中56.1%用於醫院，而按服務類型劃分，住院醫療護理佔最多，比率為25.4%，其次為門診醫療護理，佔19.6%。

局方指，同期新冠相關總開支約445億港元，其中約437億港元為公共開支，比前一年度相關公共開支約212億港元高約1.06倍；由2019/2020年度起，累計新冠相關總開支達約827億港元，其中近98%為公共開支，金額達808億港元，對於私人開支則影響較輕微。

當局近年大力推展基層醫療，相關開支亦急增，去年度錄得約896億港元，其中約419億港元為公共支出，佔40.1%，比前一年度約295億港元基層醫療公共支出增加約42.3%；大部分公共開支用於預防護理，佔65.9%，其次為門診醫療護理，佔25.8%。