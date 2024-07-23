天水圍天福路建公眾街市　區議員憂噪音及環境污染影響居民

針對天水圍街坊的買餸需要，政府決定選址天福路興建一所公眾街市。然而新街巿工程甫開啟，就惹來不少問題和顧慮。在今日(23日)的元朗區議會會議中，不少區議員都關注地盤位置接近天耀邨和天祐苑，擔心打樁工程會影響附近樓宇結構，產生噪音和環境污染；又指因遷就工程而移至聚星街的的士站候車處毫無作用，乘客和的士司機寧願在原來的士站停靠上落；以及新街巿落成後，卸貨的聲浪滋擾；並關注臨時性質的天秀路公園部分土地的天幕街巿能否持續經營。政府指工程團隊會設法減低打樁對附近樓宇的影響，並對將來新街巿卸貨定出針對性措施；由於天幕街巿是臨時徵用天秀路公園部分土地，食環署要同康文署商討持續經營的主張。

區議員司徒駿軒替天福路的新公眾街巿是公眾常用設施，可惜沒有建築署和承建商出席會議講解工程項目。他指地盤接近民居，居民都擔心打樁的影響之餘，亦憂慮新街巿落成後的上落貨噪音，而地盤圍封的水馬則阻礙視線，早前更釀成致命交通意外。居民。區議員姚國威指地盤即將進入打樁階段，勢必影響居民作息。的士站候車處雖移至聚星路， 然而空有硬件，卻沒改變的士司機和乘客在原有的士站上落的習慣，結果造成交通擠塞，妨礙嘉湖邨巴上落客。他指天幕街巿要為區內巿民提供購買便利並形成生態，主張經營期屆滿後能繼續保留。

區議員黃元弟關注新街巿落成後的經營，擔心將來街巿會被承包商推高檔位租金。他指天幕街巿每日有6000至7000人次，且每個月都錄得輕微增長，在北上消費的風潮下實屬難得，保留天幕街巿不應因新街巿的落成而關閉，要讓街坊多一個選擇。

區議員蘇淵亦表示許多的士司機反映，指移至聚星路的的士站距離太遠，不便接載乘客。而大量的士在原本的的士站排隊只會造成交通阻塞，希望有關部門幫手疏導交通，而地盤水馬則影響行人和司機視線，早前更釀成一宗致命交通意外，希望當局增加提示，確保行車和行人過路的安全。他說天幕街市不但方便天水圍巿民買餸，還對穩定物價有幫助，希望可獲長期保留。

食物環境衞生署元朗區環境衞生總監郭明幹回覆，新街巿的工程由2022年年底開展工程，預計2027年年底落成。由於新街巿的設計是由現有的行車道上架空興建，工程複雜可想而知。工程前期工作包括地質勘探，遷移地下公共設施如電線、電話線等，還要通過臨時措施讓行車線繼續運作。打樁是工程的下一階段，預計在今年年底開始，2025年第四季完成。他說明白打樁對周邊樓宇結構影響的擔憂，工程團隊會同地區人士和相關持份者保持溝通，儘量減低施工對周邊居民的影響，並會在附近樓宇安裝監察點。新街巿會採用預制合成組件，減低工程時間和噪音滋擾。

對於工程導致的臨時交通措施包括的士站遷移，他說是無可避免。不過他同意硬件的改變，都要人的行為配合，最重要，同意多做宣傳，譬如在港鐵站設大型指示牌，在提示乘客移步往新的士站，又會同的士業界溝通。他對早前的致命交通意外表示婉惜，會增加提示呼籲行人小心過路。

關於新街巿的營運，他說食環署是業主，責任不會外判，強調外判的只是日常的管理服務，如清潔、保安和小型維修，以及宣傳推廣等，食環署會制定租金，為求公平起見會採取一人一檔的措施。新街巿的卸貨區位於最底一層，且是室內，並有有6個卸貨位和5部貨𨋢，務求提高貨物的流傳性。管理方面訂平均分配卸貨時間，避免堆在一起上落貨，以期減少聲浪。