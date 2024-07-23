觀塘游泳池更衣室被偷銀包　長洲警員失警察委任證

一名隸屬長洲分區的警務人員，昨日(22日)休班期間發現其警察委任證懷疑被盜。昨日下午約2時，該名休班警務人員在觀塘游泳池一更衣室內發現他的銀包不翼而飛，懷疑被人盜去。該銀包內裝有警察委任證、信用咭及約500港元現金。

警方接獲報告後立即在現場搜尋，暫未有發現。案件列作「盜竊」處理，交由觀塘警區刑事調查隊第一隊跟進。警方呼籲市民如拾獲該警察委任證，應立即致電999或把委任證交到就近的警署。警方重申，警方有既定的機制和程序規管人員妥善保管警察文件。

警員遺失裝備、委任證或記事冊等事件不時發生。一名隸屬灣仔警區刑事部的警務人員，於今年7月7日發現懷疑遺失一副手鐐。一名隸屬秀茂坪警區的男警務人員，在今年4月20日在秀茂坪秀明道執勤期間，遺失一部警察手提電話。今年3月3日，一名隸屬港島總區交通部的警員，在中區執勤期間遺失一支警棍。2月17日，一名隸屬小艇分區的警員，於荃灣眾安街一街市遺失其警察委任證。1月25日，一名隸屬西九龍總區小型無人機隊的警員，在長沙灣分區內執行飛行任務期間，遺失一部小型無人機。