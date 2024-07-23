打擊違法展示吸煙產品廣告　兩舖檢三吸煙產品展示箱

衞生署控煙酒辦公室今日(23日)在深水埗區採取執法行動，控煙酒辦人員在兩間店舖檢取三個吸煙產品展示箱，有關店舖涉嫌違反《吸煙(公眾衞生)條例》有關禁止吸煙產品廣告的條文，控煙酒辦指出，任何人均不得以任何形式展示或安排展示任何吸煙產品廣告，違例者一經簡易程序定罪，最高可被罰款5萬港元。如屬持續罪行，則在罪行持續期間，每日另加罰款1,500港元。

衞生署發言人強調，署方一直密切監察及持續執法，嚴厲打擊違反《吸煙(公眾衞生)條例》的活動，並嚴肅跟進所有相關投訴。由去年一月至今年至六月，控煙酒辦移除超過1,900個載有吸煙產品廣告的網頁、社群媒體帳號或貼文。同期，控煙酒辦亦就展示或派發吸煙產品廣告的違例行為共發出123張傳票及42封警告信。

另外，控煙酒辦自今年1月起已與執法部門、房屋署，以及香港海關在全港各區多個公共屋邨進行近200次聯合行動，打擊在公共屋邨的販賣私煙及相關宣傳活動，並建立合作機制，當發現有人派發吸煙產品傳單時，公共屋邨職員會即時聯絡執法部門，然後將案件轉交控煙酒辦作進一步調查。由2021年至今，控煙酒辦成功檢控14名涉及15宗個案派發吸煙產品傳單的違例者，定罪個案最高判罰款8,000港元。