打擊西九龍南亞黑工騎電動單車送外賣　拘44人包括7同鄉借出戶口被捕

西九龍區執法人員留意到有手持「行街紙」的南亞裔人士，懷疑利用他人的外賣平台帳戶送遞外賣，部分人更使用電動單車等非法可移動工具送餐，罔顧道路使用者安全，遂於6月11日至7月23日期間，展開代號「獵火」及「朝陽」的執法行動，期間一共拘捕44名男子。

行動中，人員在油尖旺、深水埗及九龍城區內截查37名使用電動單車送遞外賣的男子(22至58歲)，部分人違反不同交通規例，包括衝紅燈、逆線行駛及行人路上行駛等，遂以涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「無有效執照駕駛」、「無有效第三者保險下駕駛」及「駕駛時無帶合規格頭盔」等罪行拘捕該36名南亞裔男子及1名外籍男子。經初步調查，該36名被捕南亞裔男子俱持「行街紙」留港，不能在香港合法受僱，他們亦涉嫌「串謀詐騙」及「禁止接受僱傭工作」被捕。

人員追查有關情況，發現有持香港身份證的被捕人同鄉或朋友，在各外賣平台申請帳戶後借出或賣出戶口，供被捕人從事送遞外賣工作，其後拘捕另外1名本地及6名南亞裔男子(36至65歲)，涉嫌「串謀詐騙」及「協助他人從事非法勞工」。所有被捕人目前已獲准保釋候查，執法部門已經與本港多間主流外賣平台聯絡，要求改善有關身份認證機制，並中止違反法例的帳號資格。

執法部門提醒各屋苑保安員要切實登記外賣員資料，如對方未能出示身份證明，應立即通知人員協助。此外，人員強調使用電動單車送遞外賣會造成嚴重交通問題，在道路上不依交通規例行駛後果可大可小，而電動單車時速可達50公里，加上駕駛者毋須持牌或購買第三保，亦無車牌識別，一旦發生意外難以追查，無法保障事故受害人。