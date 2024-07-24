落馬洲河套工程首用全跨度吊裝　議員指減少對道路使用者影響

不少工程普遍使用預製組件，但落馬洲河套地區發展第一期工程首次採用創新的全跨度橋樑吊裝方法，首節段全跨度橋樑已於今年2月2日順利完成吊裝。有議員表示，新技術大幅減少粉嶺公路和青山公路上的臨時交通安排和道路封閉，從而減少對當地社區和道路使用者的影響。

環境事務委員會主席、議員劉國勳今日(24日)在社交平台指，早前到實地視察落馬洲河套地區發展第一期工程項目，工程項目首用全跨度橋樑吊裝方法，即是在現場附近的空地先組裝橋樑預製組件，再用自行式模塊運輸車，將組裝好的整段橋樑運到現場一次過吊裝。劉認為新技術大幅減少粉嶺公路和青山公路上的臨時交通安排和道路封閉，同時亦減少了高處作業及夜間進行吊裝工作的風險。

他又補充，工程團隊還展示了如何使用手持三維掃描儀結合建築信息模擬來優化設計和輔助施工流程，有幸見證香港工程項目的前瞻性和創新性，期待更多創新技術未來能夠應用於發展工程中。

落馬洲河套地區發展第一期主體工程，主要包括興建西面連接道路第二期，包括擴闊現有一段落馬洲路；興建直接道路第一期，包括1道長約720米的高架行車橋；興建連接道路以接駁落馬洲路至粉嶺公路/新田公路，包括1道長約340米的高架行車橋；興建一道單車徑暨行人天橋；興建相關工程，包括道路改善工程、行人路、單車徑、斜坡、護土牆、供水系統及排水系統；以及興建隔音屏障。