指港人不信任政府對前景悲觀　年輕人躺平　議員促要交代及問責

有政黨指仍有不少港人對政府不信任，年輕人抱躺平心態。

香港回歸27年，有政黨指仍有不少港人對政府不信任、對香港前景持續悲觀，特別年輕人多抱躺平心態，指政府應做好溝通及解說工作、交代及問責的工作，又指政府應落實多項照顧者措施，而2020年香港貧窮人口高達165.3萬，建議政府作出多項扶貧措施，如支援劏房住戶。

社福界議員狄志遠指出，根據統計處2021年人口普查結果，全港有16.4 萬人需要無酬照顧長期病患、殘疾、年長或年幼的親人或其他人士，且因而無法工作，建議政府確立照顧者定義、設立照顧者服務中心；而因應本地人口老年化，他指在疫情期間及院舍管理、運作等日漸出現多項問題，需要政府積極改善，如增加院舍宿位，據社署資料顯示一般私營安老院舍的「買位」服務平均需要9個月，而津助院舍則平均需要 17個月，他指雖然已有所改善，對輪候者及其家人仍是很大壓力，故特區政府應訂立具體指標，縮減輪候時間，讓長者「老有所居、老有所顧」。

社區幹事彭意婷則指香港青年人不想躺平，只是因政府不理解，制度上限制，而對社會充滿無力感，她指政府應開放自由空間，並建立參政議政平台。

她也指香港政府一直大力推動旅遊業和文化創意產業的發展，卻並未為此營造良好的制度環境，反而現行的公眾娛樂場所牌照審批制度嚴苛繁瑣，不但扼殺了基層文化力量，更與政府振興創意產業的方針自相矛盾，而這一制度過於官僚主義，只注重形式主義的層面，審批過程冗長低效，建議當局應全面簡化審批制度，大幅降低申請成本，為獨立音樂、文化藝術和現場表演創造更加開放和有活力的土壤。

她又建議可推出「青年文化藝術消費券」計劃，向16至35歲青年每人發放500港元年度文化藝術消費券，可用於購買本地文化藝術活動門票、藝術品或課程，刺激文化消費。

狄志遠補充，指年輕人參與很重要，而現在的盛事活動「噓聲多過掌聲」，直言如將花費在煙花的100萬港元可以讓年輕人創造很多活動，希望政府放下身段讓年輕人發展。

針對反對修訂《逃犯條例》事件，該政黨指反修例事件至今已逾4年，至今仍有超過6,000名被捕人士，尤其許多年輕人，尚未進入司法程序，而當局拒絕以「一刀切」形式處理反修例案件為由，拒絕透露這些人士的處理手法，該政黨認為認為此做法是無助香港政府最近致力的社會復和，更會進一步撕裂社會，加劇社會對立，因此要求政府能火速交代如何處理所有反修例案件，甚至考慮銷案。