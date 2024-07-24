機場客運量過去12個月飆125%　7.21單日逾17萬人次創疫後新高

香港國際機場在疫情後的客運量已逐步回升。香港機場管理局今（24日）公布香港國際機場今年6月份的航空交通統計數字。月內，機場處理的客運量達430萬人次，飛機起降量為29,590架次，較2023年6月分別增加29.1%及32.3%。而在本周日（21日），香港國際機場更錄得單日客運量逾17.1萬人次，創疫後新高，預期暑假高峰期客運量的增幅持續。機管局表示，有信心在今年年底前，機場客運量於旅遊高峰期將全面恢復至疫情前水平。

機管局指出，客運量於6月份維持穩步復甦，所有類別旅客包括香港居民及訪客與轉機或過境旅客量，均較去年同月明顯上升，當中往來東南亞、中國內地及日本於月內錄得最顯著升幅。

貨運方面，今年首半年的貨運量保持升勢，並持續錄得同比雙位數字升幅。出口貨運量繼續為主要增長動力，與去年同月相比增加24.9%。在多個主要貿易地區中，以來往北美、歐洲及東南亞的貨運量於月內出現最龐大增幅。

而相較2023年同期，今年上半年機場客運量躍升52.8%至2,530萬人次，飛機起降量則跳升47.1%至174,745架次；而貨運量同比錄得17.9%增幅至240萬公噸。在過去12個月，機場客運量出現龐大增長，同比飆升125.9%至482萬人次，而飛機起降量及貨運量亦多上升約69.9%和14.8%至332,040架次及470萬公噸。