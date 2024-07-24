政府將推出AI產業措施　建立更全面研發生態

外界批評香港在智能發展落後內地，政府指已就人工智能(AI)帶來的挑戰和機遇作好準備，將投入一系列支持本港的人工智能產業以及相關研發的策略，去建立一個更全面的人工智能研發生態，包括加強相關研發的容量和投資研發的企業，改良本港相關基建等。

創新科技及工業局局長孫東今日(24日)出席荷里活視覺特效製作公司數字王國進駐科學園的儀式上，除提及上述的情況外，又舉例稱，本港超級電腦中心今年稍後時間將投入服務；而投資推廣署方面，已吸引過百個科技企業代表，在港設立或擴大業務，當中不少是內地及海外人工智能領先企業，協助改善本地人工智能生態的成長，並帶來相關人才、科技及資金。

孫東相信本港將可以釋放人工智能技術的潛力，助力本港資訊科技發展。他更在場與人工智能生成的已故藝人鄧麗君對話。

數字王國行政總裁謝安指選擇落戶香港，是看中香港的國際化視野，大部分市民都能說英語，語言能力強，同時保留傳統中國文化，融合中西文化獨特性。他指數字王國能協助香港影視行業應用更多視覺特效，鞏固香港成「東方荷里活」的地位，有計劃將AI虛擬人技術擴展至銀行、教育、長者服務及旅遊領域。

該公司計劃在2029年年底前，總投入約2.04億港元，招聘和培育不少於40名專業人才以擴大團隊，進一步研發人工智能的虛擬人、視覺特效及人工智能影片製作等技術，亦希望能夠累計提出5個香港專利的申請案，促進科技創新和知識產權的保護，同時助力推動香港成為國際人工智能及虛擬人技術的研發中心。

孫東認為「數字王國」和科學園的合作，是本港數碼娛樂發展的里程碑，將人工智能技術應用在電影製作和動畫，打破影視行業的想像。