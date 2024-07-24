民調顯示對民生狀況不滿率達55%　經濟不滿率高達61%

香港經濟復甦步伐緩慢，基層生活仍然苦困。最新的調查結果顯示，被訪者對民生狀況的不滿率高達55%，經濟狀況的不滿率更高達61%。在最關心的問題方面，經濟佔最高比率達46%，較去年的比率顯著上升15個百分點，創2009年6月以來新高。

香港民意研究所在7月2日至10日以隨機抽樣電話訪問方式，成功訪問了671名市民。結果發現對現時政治狀況滿率為40%，與上次5月份的調查相約，不滿率則為46%，較上次調查上升5個百分點，滿意率淨值負6%，平均量值跌至2.8。

在民生表現方面，滿意率僅得32%，不滿率則上升4個百分點至55%，滿意率淨值為負23%，平均量值跌至2.5；對現時經濟狀況滿意率亦只有24%，但不滿率高達61%，滿意率淨值負37，平均量值為2.3。

對於市民對社會問題的問心程度，最關心的經濟問題佔46%，較去年的調查上升15個百分點，其次是民生，佔39%，但較去年大幅下跌10個百分點，政治則只有13%，亦下跌4個百分點。相比一年前，表示最關心經濟問題比率顯著上升，並創2009年6月以來新高；表示最關心民生問題比率則顯著下跌，創2008年12月以來新低。

關心民生程度的評分，以0-10分計算，民生為7.69分，較去年的調查增加0.29分、經濟則有7.58分，較去年增加0.42分，政治則增加0.16分至6.02分。相比一年前，關心民生及經濟程度的評分均顯著上升，更分別創2020年6月以來新高及2005年3月有紀錄以來新高。