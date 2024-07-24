青葵公路私家車行車證過期受查　揭黑幫流動武器庫拘兩男女

昨日(23日)上午8時40分，新界南總區執法人員在青衣青葵公路巡邏期間，透過自動車牌識別系統，偵測到一輛私家車的行車證過期，遂截停該私家車進行搜查。當時，私家車上有一名姓李男司機和一名姓歐女乘客(俱38歲)，經搜查後，人員在車尾箱起獲10把牛肉刀、10件黑色外套和7對防滑手套，另於車內搜出2張屬於他人的銀行卡，並從該名女乘客身上檢獲小量懷疑毒品，包括俗稱K仔的氯胺酮及可卡因；至於涉事男司機正被停牌，亦未能通過毒駕測試。

根據相關調查，人員有理由相信，該私家車為黑幫的流動武器庫，用以組織及策劃襲擊行動，並以涉嫌「管有攻擊性武器」、「盜竊」、「藏毒」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「毒後駕駛」及「拒絕提供血液樣本以作化驗」拘捕涉案男女，相信行動已成功拘捕本地黑幫的活躍成員，制止一場黑幫械鬥。被捕人士為情侶關係，本身均有案底，他們現正被扣留調查。行動仍然繼續，不排除稍後有更多人被捕。

人員解釋，執法部門在2022年引入最新的自動車牌識別系統，以新界南總區而言，大部分執法車輛已安裝類似系統，24小時進行巡邏執法。在執法行動進行期間，執法車輛前後的掃描系統會對駛經車輛進行掃描，識別出有問題的車輛，例如未獲發牌、登記車主被取消駕駛資格或有未執行的法庭拘捕令等，成效顯著。過去3個月，人員在新界南掃描超過11萬輛汽車，拘捕72名違例駕駛人士。