男子携逾450公斤魚翅入港　因非法進口魚翅被判監12個月

一名36歲男姓旅客因非法進口魚翅罪成，今日（24日）被判監禁12個月。該名男子在去年11月24日從巴西經埃塞俄比亞飛抵本港，被發現其15箱寄艙行李內有《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）管制的乾魚翅，而男子未持有任何有效的《瀕危野生動植物種國際貿易公約》文件。相關乾魚翅總重逾450公斤，當中有超過100公斤魚翅是屬於《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄II的物種，價值超過60萬港元。漁護署表示，其他魚翅亦屬犯罪行為的部分，已申請充公。

漁護署表示，人員檢取行李內逾450公斤乾魚翅作進一步調查，經詳細檢驗證實該批魚翅涉及多個鯊魚物種，當中約113公斤屬《公約》附錄II物種的鐮狀真鯊及雙髻鯊魚翅，價值約62萬港元。漁護署遂以非法進口瀕危物種檢控該男子，今日在區域法院被裁定罪名成立。法庭以18個月為量刑起點，被告因認罪而獲扣減三分之一刑期，被判監禁12個月。

漁護署表示，其餘檢獲的魚翅均屬《公約》列明物種，惟其時未受《公約》或《條例》管制。由於該等魚翅屬犯罪行為的一部分，漁護署已根據《條例》向法庭申請充公，並獲批准。漁護署還提醒，《條例》去年12月已因應《公約》最新規定將更多鯊魚物種納入管制，市民切勿以身試法。