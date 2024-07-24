貿發局下月舉辦首屆香港好物節　助本地中小企拓展內地電商業

香港貿易發展局將於8月1日至31日，於內地各個電子商貿平台上舉辦首屆「香港好物節」，會有一系列折扣優惠、推廣及「直播帶貨」，協助本地中小企拓展內地電商業。貿發局助理總裁梁國浩表示，內地市場龐大，而且內地客人視香港品牌為「信心標誌」，希望可以透過活動協助中小企拓展業務。

梁國浩指，本地中小企因不了解內地電商業務及當地文化，加上實戰經驗不多，往往難以進軍內地電商市場。透過今次活動協助港商把握客源，拓展品牌知名度，並增加其實戰經驗。他又提到，今次活動有230個品牌參加，提供6類產品，包括服裝、食品及飲品、數碼產品、保健品等。屆時內地不同的社交及影音平台，如小紅書、抖音等亦會有推廣；而下半月則會有內地知名直播主「直播帶貨」。

健康食品公司創辦人蔡志輝就表示，公司雖然在香港具一定規模，亦已有近8年經營內地電商業務的經驗，不過他認為內地競爭極大，同類型的公司「可以有成一萬間」，加上各地文化不同，市場亦不一，令公司難以顧及不同地方的市場。今次活動為各公司提供支援，讓他感到不用再「單打獨鬥」。他續指，內地客人向他反映，香港的品牌有信譽、質量保證，相信「港貨」在內地具吸引力。

糖業公司總經理姜凱恩亦指，內地各省市口味不一，近年又興起健康飲食文化，公司亦要推出不同產品迎合市場。她又引用內地官方數據指，每年內地推出的近品高達2千萬件，競爭甚大，就算在香港暢銷的產品，在內地亦不一定具有優勢。公司需要積極求變，配合消費者所需。