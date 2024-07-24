21歲南亞青年涉強姦13歲女網友　事主事後曾想過自殺

21歲南亞裔青年結識13歲女網友，初見面即被指帶她往住所，趁女童食完大麻，覺得頭暈時強姦她。懷疑涉案青年否認一項強姦罪，案件今（24日）在高等法院開審。控方指，性侵過程中，事主遭掩口，事後她想過自殺。

本案被告是馬哈茂德（Mahmood Mubeen），案發時21歲。控方開案陳詞指，事主X生於2007年，案發時13歲。2021年8月，被告透過Instagram帳戶認識X。同年8月25日，在被告威脅下，X應約跟被告見面。兩人在油麻地砵蘭街一處見面，被告之後帶事主回家。被告在住所內，邀請事主食大麻，事主最初拒絕，最終吸食了一口，隨即感到暈眩。

控方續指，這時候，被告趁機吻事主臉及胸部，甚至打算脫下事主短褲，事主嘗試推開被告，試圖離開，被告見狀制止，把事主推到床上，再強姦她。過程中，事主一直掙扎，明言拒絕，被告掩其口，要求她保持安靜。完事後，被告要求事主不要把事件外傳。事主擔心自己懷孕，一度想過輕生。事件最終交執法部門處理。調查發現，被告住所床墊上有血漬，含事主基因；事主胸圍內混合物，亦驗出被告基因。

案件編號：HCCC85/2023