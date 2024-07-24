柴灣樂建居流標　僅收一份標書　惟未達政府底價

「樂建居」首個推出公開招標的用地流標。地政總署今日(24日)公布，位於香港柴灣祥民道柴灣內地段第185號的住宅地招標，於上周五(19日)截標，因為地價標金未達到政府就該用地所定的底價，所以不接納所接獲的一份標書。投標者為極好有限公司，其母公司為安保工程控股有限公司。地政總署指，政府不會就投標者出價的考慮作出揣測。

地政總署表示，政府按既定機制在市場上公開出售該用地。若沒有任何標價達到政府專業估價師所評估的底價，政府不會出售該土地，這是為了保障公帑。底價會在截標當日訂定，以便考慮最新的市場情況。署方又稱，出價往往視乎種種因素，例如投標者如何評估用地的吸引力和市場情況，以及其企業情況及發展策略等，不會就投標者出價的考慮作出揣測。

該幅土地的地盤面積約為5,213平方米，指定作非工業用途。作私人住宅用途的最低樓面面積為30,016平方米及最高樓面面積可達41,704平方米。總樓面面積及作非工業用途的樓面面積須包括將由買方按照賣地條件所興建的長者日間護理中心和體弱長者家居照顧服務隊的政府地方的樓面面積。作為私人興建資助出售房屋先導計劃發展項目，該幅土地的住宅單位總數不得少於700個。