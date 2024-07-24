香港貓迷博覽會8.2開鑼　調查指養貓月使1889元　按年急升26%

灣仔會展由下月2日起一連三日舉辦亞洲最大型貓主題博覽「香港貓迷博覽會」，場內設有海外及本地文創貓貓藝術產品、潮流玩具、生活用品；亦特設貓奴知識講座等，其中日本藝術家山本修將首次參與主題展覽，帶來以貓為主角重新詮釋世界名畫。除舉辦博覽，主辦單位亦發布調查結果，發現「貓奴」每月養貓支出較去年急升26%至1,889元。

該博覽去年首次舉行，吸引18萬人次入場。主辦單位表示，今年增設一個展覽館，吸引

200個參展商參與，並提410個展位，希望今年入場人次能維持相關水平。博覽設有「文創藝術區」邀得貓貓文創品牌進駐，其中日本藝術家山本修將首次參與主題展覽，帶來以貓為主角重新詮釋世界名畫。香港本地插畫家文地貓將於8月3日下午2點半在主舞台舉辦新書發佈會，與貓迷們一起成為更了解貓星人的貓奴。

場內的「貓奴必到打卡區」設有巨型「吃貨貓」及首次展出「十二『喵』生肖」，展覽集團繼去年再度與香港著名藝術家LeonLollipop合作，以貓貓的視角重新詮釋中國傳統的12生肖，創作出12個卡通公仔，海報中的托腮貓與龍龍公仔互動，展現貓貓玩弄生肖公仔的趣味場景。

另外，主辦單位今年訪問約1,000人，發現超過60%受訪者飼養兩隻或以上貓隻，12.4%養貓人士更飼養4隻或以上，較去年上升1%。在每月養貓支出方面，87.9%受訪者指過去12個月養貓開支有所增加，平均每月在飼養貓隻上的支出達1,889港元，較去年的1,495港元急增26.4%，而每月在貓咪身上花費3,500至5,000港元的比例從去年的4%躍升至10%，經濟環境、貓隻年齡及醫療保健依次影響有關開支。主辦單位表示，每月寵物產業(貓)市場經濟價值達至1.9億港元，每年逾22億港元，市場熱度將有增無減，特別是寵物健康如醫療產品、保險等板塊備受追捧。