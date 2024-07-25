參加全國幼兒手球嘉年華總站賽　港幼稚園獲3獎項

「2024全國幼兒手球嘉年華總站賽」於6月29日至6月30日在四川省宜賓市舉辦，全國近百所幼兒園參與，賽事旨在提升幼兒手球運動普及與發展，培養愛國主義、集體主義精神和奮發向上、頑強拚搏的意志品質，以及促進幼兒身心健康、增強家庭親子互動。圓玄幼稚園（天逸邨）是香港唯一參賽隊伍，並獲得幼兒手球4vs4遊戲比賽一等獎、幼兒手球親子賽一等獎、幼兒手球技能賽獎。

顏教練是圓玄幼稚園 (天逸邨) 擔任幼兒手球教練。他指出幼兒手球在港尚未普及，今次屬首次教授年紀這麼小的幼稚園生幼兒手球。他指幼兒肌肉發展尚未成熟，需「手把手」教授，包括教他們如何用手指手持手球，並將手球遊戲演化成故事，教他們如何防守進攻，爭取入球機會等，所需的耐性和語言較多。

該校幼兒手球校隊參賽者梁芷潼，今年6歲就讀K3，她的媽媽梁太表示，女兒今年6月6日開始接受12堂密集式訓練，至6月29日正式參與是次比賽。梁太說，芷潼較文靜，平日參與鋼琴和舞蹈興趣班，今次獲選中參加運動競技賽幼兒手球，機會難得，期望透過手球訓練，可鍛煉女兒的意志力、磨練心智和培養堅毅精神。而芷潼投入參與幼兒手球訓練後，其專注力有所提升，當遇到困難時，亦會嘗試尋求解決方法，情緒較以往平穩，「見到佢在比賽期間非常專注的一面」。