柴灣樂建居項目流標　當局指與環球經濟受制高息影響有關

「樂建居」首個推出公開招標用地流標，該地位於香港柴灣祥民道柴灣內地段第185號，地政總署昨日(24日)公布指，於上周五(19日)截標後，因地價標金未達到政府就該用地所定的底價，所以不接納所接獲的一份標書。房屋局局長何永賢今日(25日)在電台節目表示，收到一間公司入標，入標價錢與地政總署的底價有距離，認為流標與整體環球經濟仍受制於高息影響有關。

她續稱，「樂建居」屬資助房屋，有條款要求發展商賣樓時需提供折扣，而原本估計6月中息率下調沒有發生，現在又估計是否到年底才減息，種種變數影響曾有意投標的發展商計算考慮。她指出，社會有不同意見，例如可否調整發展商售樓須提供六五折的水平、要求一次過賣樓會否令資金流造成負擔等等，當局會一籃子考慮及檢討。至於何時完成檢討或再推出計劃，何永賢說，暫時不會定出一個完成檢討或再推出計劃的日子，將因時制宜。

她又稱，資助房屋的火車頭仍然是房屋署，今次流標的柴灣項目規模相對細，只有大約700個單位，因此不會影響資助房屋的供應，當局未來幾年仍可平均維持每年提供約7000個居屋單位。